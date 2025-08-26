Армия РФ захватила два населенных пункта в Днепропетровской области - Deep State
Украинский военный паблик Deep State подтверждает захват села Запорожского на Днепропетровщине.
Отметим, что вчера вечером ВСУ опровергали заявления россиян о взятии под контроль этого населённого пункта. Заявление сделал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.
Судя по карте Deep State, противник также захватил соседнюю Новогеоргиевку и продвинулся в сторону административной границы Днепропетровской области от села Шевченко.
Существенное продвижение у РФ и под Константиновкой, о чем сообщал накануне украинский военный Мучной.
Война в Украине продолжается 1280-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ освободили село Зелёный Гай у административной границы. В свою очередь россияне заявляют, что наступают в Днепропетровской области: минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.
