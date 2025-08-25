Армия РФ закрепляется в Екатериновке и Щербиновке на Константиновском направлении и пытается окружить Клебан-Бык.

Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

Он описывает ситуацию по населенным пунктам, находящимся в эпицентре боев на направлении.

Екатериновка: армия РФ закрепляется в большей части села, чтобы таким образом накопить ресурсы для дальнейшего удара на Клебан-Бык. ВСУ "отрабатывают" их, но мешает российская артиллерия и авиация, поэтому этим армия РФ пользуется и быстро занимает выгодные рубежи.

Клебан-Бык: сейчас этот населённый пункт в центре противостояния, армия РФ пытается обойти его с разных сторон, чтобы перерезать сообщение и взять село в полукольцо. Постоянные штурмы идут с применением дронов, авиации и тяжёлой артиллерии.

Щербиновка: россияне закрепились в ней, но пока не полностью, тоже планомерно сосредотачивают свои силы + подтягивают БПЛА подразделения, чтобы активно работать по логистике.

Александро-Шультино: село находится под огневым контролем армии РФ, и там идут бои за удержание позиций. Пока за ВСУ остаётся западная часть, всё остальное за россиянами, сейчас населённый пункт в подвешенном состоянии.

Белая Гора: россияне расширяют зону контроля севернее села на 2 км вглубь.

Тем временем председатель правления Донецкоблгаза Вадим Батий сообщает, что Константиновка осталась без газа и восстановить газоснабжение в город невозможно.

"Враг разрушил не просто металл и трубы – он остановил саму возможность подавать газ. Разрушенная им газораспределительная станция Оператора ГТС Украины сделала невозможным дальнейшее распределение газа городу… Без восстановления ГРС коллегами подать газ невозможно", – объяснил Батий.

Напомним, что недавно РФ совершила прорыв на Добропольском направлении. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

А вчера главком Александр Сырский заявил, что ВСУ освободили три посёлка на донецком направлении.