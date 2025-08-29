Российские войска после ряда украинских контратак снова владеют "100%-й инициативой" на новопавловском направлении. Об этом пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, сейчас продолжаются наступательные действия РФ практически на всех участках, и "ситуация очень сложная".

"Местами нашим войскам удалось отодвинуть врага - это было раньше. Это были ограниченные контратаки с целью улучшения положения и подготовки более разветвлённой обороны на 2–3 линиях. Чтобы когда противник вновь полностью захватит инициативу, наши войска оказались в более выгодном положении и не допустили серьёзных прорывов оккупантов. И вот сейчас мы здесь. Оккупант снова владеет 100%-й инициативой", - пишет Мирошников.

По его словам, в случае захвата Новопавловки "мы бы уже говорили о павлоградском направлении, потому что дальше идёт голая степь, где очень трудно обороняться. И запахло бы таким жареным, что мало никому не показалось бы".

Поэтому ВСУ "делают всё, чтобы враг не вышел на оперативный простор". Но российские атаки будут усиливаться.

"Сейчас самый опасный участок - район пересечения трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Там противник наступает и имеет существенные успехи. А если вспомнить, что 76-ю воздушно-десантную дивизию противника перебросили как раз на Запорожье, то несложно догадаться, почему именно этот участок сейчас в приоритете у РФ. Очевидно, они очень хотят прорваться в тыл нашим защитникам Гуляйполя", - написал обозреватель.

Ранее Deep State сообщал, что в Донецкой области армия РФ продвинулась под Покровском.

