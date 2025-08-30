"Огромная угроза над городом". Офицер ВСУ предупредил, что Россия стянула резервы для штурма Купянска
Город Купянск Харьковской области оказался под огромной угрозой со стороны армии РФ.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук в эфире телемарафона.
По его словам, российские войска стянули на этом направлении значительные резервы для штурмов.
"В то время, пока все кричали про Сумщину, россияне акцентировали своё внимание на Купянске. И сейчас над Купянском огромная угроза", – отметил он.
Напомним, ранее ВСУ отбросили российские войска к западу от Купянска - в районе Мирного.
Война в Украине идёт 1284-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области. Также, по данным украинского телеграм-канала Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в Днепропетровской области.
