Город Купянск Харьковской области оказался под огромной угрозой со стороны армии РФ.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска стянули на этом направлении значительные резервы для штурмов.

"В то время, пока все кричали про Сумщину, россияне акцентировали своё внимание на Купянске. И сейчас над Купянском огромная угроза", – отметил он.

Напомним, ранее ВСУ отбросили российские войска к западу от Купянска - в районе Мирного.

Война в Украине идёт 1284-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области. Также, по данным украинского телеграм-канала Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в Днепропетровской области.

