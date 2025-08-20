Офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс опровергает сообщения о том, что украинские войска на Добропольском направлении зачищают населенные пункты от "малых групп российской пехоты".

Об этом военный заявил в своем телеграм-канале.

"Не разделяю победных настроений относительно контрнаступательных действий подразделений СОУ на Добропольском направлении, ведь сейчас уже по некоторым медиа несется, что мы уже берем россиян в кольцо, что они отступают и у них чуть ли не критическое положение", – написал он.

По его словам, аналогичные заявления о "малых группах" делали, когда ВСУ ликвидировали прорыв в сторону Нововодяного.

"А на деле получилось, что наши ребята зачищали населенные пункты уже от нескольких сотен россиян и даже немного техники было; сначала действительно был прорыв малыми группами, однако никто же не сказал, что россияне активно начали забрасывать туда пехоту", – добавил Алекс.

"В общем, сейчас подобная ситуация с преувеличением действительно успешных действий подразделений СОУ на направлении, хотя в действительности не все так сказочно. Идет зачистка, есть успехи, но будет большое счастье, если мы вернемся на +- предыдущие рубежи, хотя уверен, что такой про@б не пройдет бесследно, и останется какой-то выступ", – написал военный.

Подробнее о том, что происходит на Добропольском направлении, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1274-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась возле Темировки и Ольговского Запорожской области, а также в районе Муравки на западе Донецкой области. Накануне ночью Россия нанесла мощный удар по Кременчугу, где ракеты и дроны атаковали НПЗ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.