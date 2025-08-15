У ВСУ есть успехи в ликвидации прорыва армии РФ севернее Покровска в районе Доброполья.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

"Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений. Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад в направлении Доброполья. Сегодня есть решение относительно дополнительного укрепления этого и других направлений в Донецкой области", - написал президент.

Сегодня он также ожидает доклад украинской разведки "об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске". Зеленский соглашается с Дональдом Трапом и Кириллом Дмитриевым в том, что "ставки высоки". ("Высокие ставки!" - эту фразу Трамп написал в своей соцсети накануне встречи с Владимиром Путиным, а Дмитриев прокомментировал пост одним словом: "Правда".)

"Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Настало время закончить войну", - заявил президент.

Вчера спикер Генштаба ВСУ заявил, что ситуация с прорывом войск РФ севернее Покровска стабилизируется, туда направили 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

Хотя незадолго до этого представитель 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что ситуация на покровском направлении остается неконтролируемой.