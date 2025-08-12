Для броска в направлении города Покровск Донецкой области Украины армия РФ отправила сто десять тысяч военных.

Об этом сообщает генштаб ВСУ, комментируя прорыв фронта севернее административного центра.

"Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодезь. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайком проникали в населённые пункты – Весёлое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения", – сообщает генштаб.

По данным командования, на этот участок отправлены дополнительные силы и средства ВСУ, "спланированы меры по блокированию групп противника в определённом районе", уже есть первые результаты.

Отметим, что украинские военные паблики писали не о ДРГ, а именно о прорыве российских войск.

Сегодня глава покровской ГВА сообщил, что в Покровске закрылся последний магазин с продуктами.

Война в Украине продолжается 1266-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска захватили два села Новохатское и Толстой на границе Днепропетровской области и продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. В то же время ВСУ освободили населённый пункт Бессаловка в приграничье Сумщины.

