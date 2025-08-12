Прорыв россиян под Покровском вызвал замешательство в Киеве - Financial Times
Прорыв российских войск к северу от Покровска "вызвал волну возмущения и замешательства в Киеве" накануне встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Об этом пишет газета Financial Times.
"За последние несколько дней российские войска продвинулись почти на 15 км по узкому коридору параллельно городу Доброполье — шахтёрскому посёлку, превратившемуся в важный логистический узел к северу от укреплённого Покровска, который российские войска почти окружили. Этот неожиданный прорыв угрожает перерезать жизненно важную дорогу, соединяющую Доброполье с Краматорском... и позволит силам Кремля обойти и охватить с фланга полосу укреплений и оборонительных рубежей, построенных в последние месяцы. Это одно из самых значительных достижений России за последний год, и оно происходит в опасный момент для Украины, чья армия испытывает нехватку живой силы и боеприпасов", - говорится в статье.
Как отмечают украинские военные и аналитики, реальная ситуация оказалась значительно хуже того, что предполагалось.
"Тактический прорыв России к северу от Покровска неудивителен, учитывая отсутствие сплошных оборонительных линий, и может развиваться в отрицательную сторону", — заявил военный эксперт Майкл Кофман.
Также "прорыв российских войск вызвал волну критики в украинских военных кругах и среди волонтёров", сказано в материале газеты. Они предупреждают о постепенном ослаблении оборонительных рубежей, вызванном многомесячными непрерывными российскими атаками и всё более частым использованием ударных беспилотников для поражения украинских логистических объектов за линией фронта. Они добавляют, что ситуация усугубляется нехваткой личного состава, из-за которой позиции противника истощены.
"Ситуация, сложившаяся в Донецкой области, — это результат действий или бездействия, о которых нас постоянно предупреждали… уже полтора года", — цитирует газета волонтера Тараса Чмута.
Сегодня немецкий журналист писал, что под Покровском стремительно развиваются события не в пользу ВСУ. И уже в ближайшие часы может решиться судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории Донецкой области.
Подробнее о прорыве севернее Покровска мы писали в отдельном материале.