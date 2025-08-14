Ситуация с прорывом войск РФ севернее Покровска Донецкой области стабилизируется, туда направили 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

Об этом в комментарии украинскому СМИ сообщил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

"Ситуация на добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы обнаружить и уничтожить группы российских оккупантов. В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями враг несет значительные потери. Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности", - заявил Ковалев.

Отметим, что на свежей карте военного ресурса Deep State, отображающей ситуацию по состоянию на вчера, прорыв не уменьшился.

Вчера представитель 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что ситуация на покровском направлении остается неконтролируемой.

А в Пентагоне считают, что ВСУ угрожает окружение в Покровске. Россияне наносят удары по ведущим в город транспортным путям, из-за чего многие из них стали непригодны для логистики.