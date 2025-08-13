Вооруженные силы Украины оказались под угрозой окружения в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам источника газеты, судя по всему, украинские войска готовили в Покровске оборону, чтобы сдержать наступающие российские войска подобно тому, как было в Бахмуте в 2023 году. Тогда, напомним, ЧВК "Вагнер" понесла большие потери в городских боях.

Однако сейчас россияне наносят удары по ведущим в город транспортным путям, из-за чего многие из них стали непригодны для логистики.

Как рассказал источник газеты, действия российской армии сделали невозможным использование некоторых транспортных маршрутов в районе, который был важнейшим логистическим центром для украинских войск в Донецкой области. Из-за потери транспортных путей возможны трудности со снабжением.

По данным The Washington Post, РФ располагает значительным численным и техническим превосходством над ВСУ, что осложняет для Киева удержание ключевых населенных пунктов. При этом Украина сталкивается с трудностями с набором новых военнослужащих и с нехваткой вооружения.

Тем временем из-за прорыва армии РФ под Покровском в Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации.

Как сообщает Донецкая ОВА, семьи с детьми должны выехать из города Белозёрское, посёлка Святогоровка, сел Благодать, Боковое, Весёлое Поле, Весна, Мировое и Нововодяное Белозерской общины, а также из сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины. Эти населенные пункты находится рядом с местом прорыва РФ возле Доброполья.

Вчера Владимир Зеленский признал проблемы на фронте на покровском направлении.

Украинские военные заявляют что ситуация на покровском направлении остается неконтролируемой.