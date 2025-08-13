Ситуация на Покровском направлении остается неконтролируемой.

Об этом заявил представитель 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

"Надеюсь, никому сейчас не придёт в голову заявить, что ситуация на Покровском направлении "контролируемая". До контроля здесь очень далеко", - написал он в своем телеграм-канале.

Причиной российского прорыва здесь стали, по его мнению, "слабая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений".

"Они (россияне - Ред.) не полные идиоты и видят, что есть успех, поэтому будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. Возможные последствия - это не только блокирование Покровска, но и установление контроля над остальной частью Донецкой области. То есть полная п@@да", - добавил Жорин.

Напомним, накануне Зеленский признал проблемы на фронте под Добропольем и на Покровском направлении.

Что происходит к северу от Покровска и какие могут быть последствия российского прорыва к Доброполью, мы анализировали в отдельном материале.

