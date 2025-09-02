Россия накопила силы на некоторых участках фронта в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Сейчас мы видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась под Покровском, Лиманом и в Днепропетровской области.

Также на днях офицер ВСУ предупредил, что Россия стянула резервы для штурма Купянска.

Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении Чунишино, сообщает Deep State. Также россияне захватили Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.