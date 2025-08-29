Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области около Зеленой Долины, свидетельствует карта Deep State. Таким образом их войска выходят к северу от Лимана.

Также группа российских военных закрепилась на небольшом участке в селе Новоселовка Днепропетровской области. Вчера серая зона расширилась на это село.





Тем временем, украинский военный Мучной подтверждает потерю поселка Леонтовичи (ранее Первое Мая) южнее Покровска.

Об этом с ночи заявляют российские паблики и публикуют видео с российскими военным и флагом РФ оттуда.

По данным Мучного, ВСУ отошли уже к пригороду Покровска. Ранее он писал, что ВСУ выбили россиян из Леонтовичей.

"Ситуация стремительно начала снова обостряться, удержать Леонтовичи нашим подразделениям не удалось. Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии – каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи поближе к пригороду", - пишет Мучной.

Также он заявляет, что россияне усилили наступление на Покровск со стороны террикона восточнее, пытаясь выйти к окрестностям микрорайона Лазурный. Село Троянда остается под контролем ВСУ.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

