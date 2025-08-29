Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками в рамках мирного соглашения.

Она будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева, со ссылкой на источники пишет газета Politico.

По словам европейских дипломатов, пока нет согласия, какой глубины может быть эта зона. И неясно, пойдет ли на это Киев, поскольку ему придется уступать территорию. Также в переговорах о буферной зоне не участвуют США.

В самой же Европе пока не могут договориться и о численности сил, необходимых для патрулирования буферной зоны. В обсуждениях фигурируют цифры от 4 до 60 тысяч военнослужащих., "но страны пока не взяли на себя никаких обязательств".

Среди вопросов, которые пока обсуждаются - правила применения силы для войск НАТО на линии фронта, сценарии реагирования на возможную эскалацию со стороны России и необходимость привлечения третьих стран для патрулирования - если Кремль выступит против присутствия войск альянса в буферной зоне.

При этом европейцы ожидают, "что основную массу войск в зоне перемирия или буферной зоне предоставит сама Украина".

Напомним, ранее о проекте буферной зоны, которую могут патрулировать войска не натовской страны, сообщала газета Financial Times.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.