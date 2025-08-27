Гарантии безопасности Украине наподобие пятой статьи НАТО без членства в Альнсе рассматриваются сейчас как основной вариант.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Corriere della Sera.

"Итальянское предложение, основанное на механизме статьи 5 является основным на повестке дня. Я думаю, что мы должны этим гордиться", - заявила Мелони.

"Премьер Италии предложила предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 о коллективной обороне НАТО, но без фактического членства в альянсе. Это один из вариантов, которые прорабатываются европейскими лидерами. Предложение Мелони подтверждает, что вступление Украины в НАТО не рассматривается, но предлагает механизм коллективной помощи как наиболее оптимальный вариант. Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам блока по коллективной обороне, изложенным в статье 5, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответе в случае нападения", - комментирует Bloomberg.

Подробнее об обсуждении гарантий безопасности Украине мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.