РФ поразила украинский разведывательный корабль "Симферополь"
Россияне нанесли удар по среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины в устье реки Дунай. Погиб один член экипажа.
Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.
"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - сказал Плетенчук.
Также удар по кораблю прокомментировал украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).
"Если это правда, это начал работать "водный" Рубикон о котором я предупреждал", - пишет он.
Ранее Флэш сообщал, что центр беспилотных систем РФ "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. По его оценке, в будущем возможен одновременный удар 400 подводными и надводными катерами по аналогии с "Шахедами" по украинским портам, вышкам, кораблям и другой морской инфраструктуре.
Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.