Россияне нанесли удар по среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины в устье реки Дунай. Погиб один член экипажа.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - сказал Плетенчук.

Также удар по кораблю прокомментировал украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Если это правда, это начал работать "водный" Рубикон о котором я предупреждал", - пишет он.

Ранее Флэш сообщал, что центр беспилотных систем РФ "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. По его оценке, в будущем возможен одновременный удар 400 подводными и надводными катерами по аналогии с "Шахедами" по украинским портам, вышкам, кораблям и другой морской инфраструктуре.

