Главное управление разведки Украины заявляет о поражении российского ракетного корабля "Буян-М" в Азовском море. Дроны атаковали корабельную РЛС и борт.

ГУР пишет, что корабль был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Носитель крылатых ракет "Калибр" находился в Темрюкском заливе Азовского моря, в районе потенциального пуска ракет по территории Украины.

ГУР публикует видео удара.

Отметим, что также сегодня ночью РФ нанесла удар по разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. Один моряк погиб и несколько пропали.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

