В понедельник, 1 сентября, в Украине идет 1286-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:07 В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще 13 - получили ранения, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

"российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, частный гараж и автомобили", - написал он.

08:00 В Запорожской области два человека погибли в результате российских обстрелов Пологовского района, сообщает глава ОВА Иван Федоров.

"россияне атаковали КАБами село Омельник. Разрушены дома. В одном из них погибли супруги - 64-летние мужчина и женщина", - написал он.