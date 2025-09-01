Великобритания продлевает программу защиты украинцев Ukraine Permission Extension ещё на два года.

Об этом сообщила глава Home Office (Министерства внутренних дел) Великобритании Иветт Купер во время выступления в британском парламенте.

"Мы и дальше будем вносить свой вклад в поддержку Украины, продлевая программу Ukraine Permission Extension ещё на 24 месяца. Дополнительные детали будут опубликованы позже", - заявила Иветт Купер.

Напомним, что изначально в 2022 году программа была запущена на 3 года. Затем была продлена на 18 месяцев и теперь еще на 24 месяца.

Home Office заявлял, что этот срок не засчитывается в стаж для получения британского гражданства.

Таким образом, украинцы, которые прибыли в Британию после 24 февраля 2022 года, смогут оставаться в стране по программе гуманитарной защиты суммарно 6,5 лет. То есть, до осени 2028 года.

Ранее мы сообщали, как отразятся на украинцах новые иммиграционные правила в Британии.

Британское правительство на фоне роста ультраправых и антимиграционных настроений хочет сократить наплыв мигрантов, сделав получение визы и вида на жительства намного сложнее. Премьер Стармер на прошлой неделе обнародовал проект новых правил, которые еще дорабатываются, и они уже вызвали широкую дискуссию среди мигрантов.