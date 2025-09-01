Британия продлила защиту украинцев сразу на два года
Великобритания продлевает программу защиты украинцев Ukraine Permission Extension ещё на два года.
Об этом сообщила глава Home Office (Министерства внутренних дел) Великобритании Иветт Купер во время выступления в британском парламенте.
"Мы и дальше будем вносить свой вклад в поддержку Украины, продлевая программу Ukraine Permission Extension ещё на 24 месяца. Дополнительные детали будут опубликованы позже", - заявила Иветт Купер.
Напомним, что изначально в 2022 году программа была запущена на 3 года. Затем была продлена на 18 месяцев и теперь еще на 24 месяца.
Home Office заявлял, что этот срок не засчитывается в стаж для получения британского гражданства.
Таким образом, украинцы, которые прибыли в Британию после 24 февраля 2022 года, смогут оставаться в стране по программе гуманитарной защиты суммарно 6,5 лет. То есть, до осени 2028 года.
