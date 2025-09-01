Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах развертывания многонациональных сил в Украине.

Об этом сообщает Tagesschau.

Писториус считает принципиально неправильным обсуждать такие вопросы до того, как сесть за стол переговоров.

По его мнению, Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск в Украине.

"Я воздерживаюсь от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", - сказал немецкий министр.

По его словам, продолжаются дискуссии о том, "что было бы возможно, что не было бы возможно, и при каких оговорках и условиях что-то вообще было бы возможно".

"Но я считаю, что обсуждать это публично на данный момент совершенно неправильно", - подчеркнул Писториус.

Ранее стало известно, что "коалиция желающих" собирается вводить в Украину силы обеспечения безопасности после прекращения огня.

На фоне взаимных обвинений Украины и России в нарушении энергетического перемирия стала превалирующей точка зрения, что переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик. Мы выясняли, как позиция Европейского Союза может определить судьбу переговоров по Украине.