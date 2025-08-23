Украинские военные в Запорожской области ждут, что россияне пойдут в наступление именно на этом направлении.

Об этом сообщил командир отдела связи 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Скибчук в интервью американскому телеканалу CNN.

В бригаде, которая держит оборону в районе Орехова, отмечают, что противник концентрирует силы и перебрасывает войска из Курской области в сторону Запорожья.

"Россияне готовятся к эскалации здесь, это точно", – считает офицер.

Бойцы подразделения говорят, что для эффективной обороны им не хватает ресурсов, особенно средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойного оружия.

"Технологически мы в ситуации, когда зона поражения увеличивается почти ежемесячно. Теперь это уже до 30 километров. А у нас этих систем не хватает на всем фронте", – комментирует Скибчук.

На передовой говорят, что без современных средств РЭБ и дальнобойного оружия им будет значительно труднее остановить возможное наступление противника.

Солдаты рассказывают, что на их направлении идут тяжёлые бои, приносящие большие потери. Как рассказывает Евгений, 32-летний командир отделения, из шести его бойцов один погиб, двое были ранены, ещё двое получили контузии. В одном из боев их группа была под огнём всю ночь, с восьми вечера до пяти утра, "без шанса даже встать или проползти вперед".

В ожидании наступления РФ по всем прифронтовым дорогам натягивают сплошные антидроновые сетки, поскольку воздушные удары БПЛА стали главной проблемой этой войны.

Напомним, на днях главком ВСУ Сырский заявил, что армия РФ готовит масштабное наступление на Запорожье с целью полностью захватить область.

Ранее украинский военный рассказал, почему просела оборона ВСУ на покровском направлении.