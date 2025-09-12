Анализируем итоги 1297-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках в, сообщает Deep State. В частности, россияне зашли в Новоселовку, Березовое, почти захватили Малиевку и окружили Терновое.

Украинский военный "Мучной" пишет, что Терновое уже захвачено, и там установлены российские флаги. Минобороны РФ сегодня также заявило о захвате Тернового.

По словам украинского военного, россияне также почти полностью захватили Новониколаевку (остаточные бои идут в юго-западной части села) и готовятся к штурму Березового.

То есть, как видим, россияне активно продвигаются на юго-востоке Днепропетровской области, постепенно продвигаясь в тыл к одному из ключевых укрепрайонов в Запорожской области в районе Гуляйполя.

К обстрелам. В Приморске Ленинградской области после атаки беспилотников загорелись танкер и насосная станция. Приморск является крупнейшим нефтеналивным портом Финского залива и конечной точкой системы нефтепроводов.

По словам губернатора Дрозденко, открытое горение на судне и объекте было ликвидировано, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших также нет. По данным властей РФ, силы ПВО над юго-западом области уничтожили 30 беспилотников. В аэропорту Пулково был введен план “Ковер”, в связи с чем произошли задержки и отмены рейсов.

Также вчера вечером звучали взрывы в Смоленске. "Росатом" заявил о повреждении дроном помещений на АЭС - без угроз для энергоблока и радиационного фона.

Россия же нанесла удар по промзоне в Сумах, которую атаковали беспилотники. Там был сильный пожар и разрушения (на фото к материалу), есть двое погибших.

О чем говорит реакция на дроны в Польше

Дональд Трамп сегодня впервые предметно прокомментировал российские дроны в Польше.

"Это могла быть ошибка. Могла быть ошибка. Но вне зависимости от этого, я не рад ничему, что связано с этой ситуацией. Но, надеюсь, это закончится", - сказал Трамп. Позже он добавил, что не будет никого защищать в этой ситуации и считает, что БПЛА не должны были находиться рядом с польской территорией.

При этом прибывший сегодня в Украину министр иностранных дел Польши Сикорский, фактически полемизируя с Трампом, заявил, что это была преднамеренная акция Москвы (что в России отрицают).

Отметим, что после того как 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши, и Варшава заявила в связи с этим об акте агрессии со стороны России, прозвучало много заявлений (особенно много в Украине) о том, что сейчас для НАТО наступает "час истины" - нужно максимально жестко отреагировать, предприняв меры военного характера против РФ.

Предлагались и конкретные идеи как Альянс может отреагировать. Например - объявить бесполетную зону над западной Украиной, сбивая там все российские дроны и ракеты.

Однако, по прошествии пары дней, стало понятно, что НАТО военным путем реагировать не торопится. Тем более после того, как Трамп заявил, что могла иметь место ошибка (то есть, дроны влетели в Польшу непреднамеренно, что, напомним, является одной из распространенных версий, исходя из которой дроны сбили с маршрута украинские системы РЭБ).

Впрочем, еще накануне этой реакции Трампа и в Украине, и в западных СМИ пошли потоком заявления и публикации о "начале конца НАТО" - раз альянс не среагировал жестко на дроны в Польше, значит и надобности в нем нет никакой - все равно своих членов он не защищает.

В то же время, ответ на вопрос почему НАТО не предпринимает мер военного характера против РФ очевиден ещё с начала вторжения в Украину.

Потенциал НАТО в обычных вооружениях многократно больше российского. И потому единственный вид войны, в котором РФ может на равных противостоять Альянсу - это война ядерная.

А значит и риск ее начала, если НАТО атакует Россию очень высок. Поэтому Альянс и не вступает напрямую в войну с РФ, хотя его армии, в условиях когда почти все российские войска находятся в Украине, могли без труда захватить хоть Калининград, хоть Санкт-Петербург.

Естественно, это не означает, что НАТО не ответит России военным путем, если армия РФ совершит прямое нападение на страны-члены Альянса. Однако к таковому явно не относится залет в Польшу пары десятков дронов-обманок по до конца не установленным причинам (было ли это целенаправленное вторжение или же результат работы украинских систем РЭБ, отклонивших БПЛА от маршрута).

Идти из-за этого на риск ядерной войны, предприняв меры военного характера против РФ, было бы полным безумием. А постоянные призывы к таким мерам со стороны украинских властей могут в конечном счете сыграть против Киева, так как дают дополнительные аргументы тем силам на Западе, которые обвиняют Зеленского в попытках втянуть Европу и США в третью мировую войну.

При этом, сторонники "жесткой ответки" приводят ещё один аргумент: если сейчас "спустить" России атаку дронов, то далее на Польшу полетят уже ракеты. На эту тему вчера высказался и Зеленский, сравнив появление дронов в польском небе с российскими "зелеными человечками" в Крыму. В том смысле, что это была "репетиция" и если сейчас не остановить Москву, то она пойдет дальше.

На 100% нельзя исключать вероятность того, что дроны были запущены РФ. Например, с целью "пощекотать нервы" НАТО и намекнуть, что война может прийти и к ним, а потому нужно давить на Киев, чтоб тот принял российские условия. Или же хотя бы запретить ВСУ атаковать дронами энергообъекты в РФ.

Но означает ли это, что Москва готовится к прямой атаке на НАТО? Зачем России, которая сейчас с предельным напряжением сил воюет в Украине, нападать на страны Альянса, втягивая их в войну? Даже подключение к войне одной Польши резко изменит баланс сил не в пользу РФ и создаст вполне реальную угрозу потери Калининградской области, где сейчас осталось совсем немного российских войск (значительная часть переброшена в Украину). Отразить это нападение Кремль может лишь при помощи ядерного оружия, с высоким риском ответного ядерного удара НАТО.

Стратегия РФ с 2022 года заключалась ровно в обратном - не допустить прямого участия армий НАТО в войне, а также ограничить поддержку Запада Украине, для чего из Москвы и звучат постоянно ядерные угрозы (и эта стратегия вполне работает). Признаков того, что концепция в Кремле поменялась пока нет. Хотя, есть варианты, при которых это может произойти в будущем, но о них расскажем ниже.

Зеленский в качестве одной из причин "дроновой атаки" на Польшу назвал стремлении РФ побудить НАТО направить основные ресурсы ПВО не Украине, а Польше и другим странам восточной Европы.

Такая версия имеет право на существование, но и она не связана с планами военного удара России по Альянсу.

Теперь о том, при каких условиях такой удар все ж таки возможен.

Мы уже писали, что в Москве уже давно отдельные представители "партии войны" продвигают тему организации "Карибского кризиса 2.0". То есть, подвести дело к прямому столкновению России и НАТО после чего выдвинуть Западу ультиматум - и по Украине, и по общему геополитическому раскладу, в расчете на то, что перед лицом угрозы ядерной войны Альянс "сольется" и выполнит все требования Москвы.

Концепция эта крайне спорная и критикуется многими в самой России, так как далеко не факт, что, подняв столь высоко ставки, удастся удержать ситуацию от начала реальной ядерной войны, которая закончится взаимным уничтожением.

И Кремль до сих эту концепцию также не поддерживал. Тем более, что сейчас дела у РФ идут не так уж плохо, российская армия владеет инициативой, экономика держится, сохраняются перспективы развития переговорного процесса с США в рамках которого, теоретически, Москва может добиться своих целей и по Украине, и не только. То есть, в данный конкретный момент, прибегать к неким радикальным шагам, провоцируя военный конфликт с Западом, Москве резона нет.

Но ситуация может измениться при трех условиях.

Во-первых, если положение для России на фронте и внутри страны по каким-то причинам сильно ухудшится.

Во-вторых, в случае если переговоры по Украине и прочим вопросам с Трампом окончательно зайдут в тупик и отношения между Вашингтоном и Москвой вновь станут сугубо конфронтационными. В таком случае Кремль может попытаться показать Вашингтону, что этот путь грозит ядерной войной.

В-третьих, если резкие действия против РФ предпримет НАТО. На Западе есть "братья по разуму" российской "партии войны", которые также доказывают, что не нужно боятся идти на обострение. И потому нужно вводить бесполетную зону, блокировать российские порты на Балтике и даже послать войска Альянса в Украину. Пока, однако, США и большинство стран Европы на столь радикальные шаги идти не готовы. Но работу в этом направлении западные "ястребы" и украинские власти ведут активно. И, естественно, историю с дронами в Польше для продвижения своих идей они используют по-максимуму. Кроме того, обсуждаемое сейчас Вашингтоном и ЕС начало тотальной торговой войны против РФ путем блокады российского экспорта через вторичные санкции (о чем ниже) также может привести к резкой эскалации в отношениях России и Запада.

Пока ее удается сдерживать. Но чем дольше идет война в Украине, тем тяжелее это делать. Нынешняя война - портал, через который человечество может прийти к ядерной катастрофе. А потому его нужно закрыть как можно скорее, завершив войну.

Трамп и новые санкции

Трамп сегодня заявил, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. Президент США добавил, что разочарован темпом украинского урегулирования, между сторонами сохраняется "ненависть".

На вопрос, осталось ли у него терпение к Путину, он ответил, что оно "быстро иссякает".

По его словам, когда Путин хотел мирного урегулирования в Украине, этого не хотел Зеленский. Затем Зеленский этого захотел, а Путин не хотел. Теперь же Зеленский по-прежнему хочет, а что думает Путин неизвестно.

На Западе сегодня стали активно писать, что Штаты согласны усилить санкционное давление на Россию.

Европейские источники заявили газете Politico, что Европа смогла убедить Трампа в незаинтересованности РФ в завершении войны и необходимости оказать на нее больше давления.

В ходе череды дипломатических визитов, состоявшихся на прошлой неделе, высокопоставленные официальные лица США и Европы встречались для обсуждения новых финансовых ограничений и планов по перекрытию поставок российской нефти и газа. В Вашингтон была направлена ​​высокопоставленная техническая группа ЕС для проработки деталей предложений, основные цели которых, как сообщают источники, получили "взаимное согласие".

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода", — сказал один из дипломатов ЕС.

Один подход - это пошлины, которые администрация Трампа предпочитает использовать, но а ЕС настаивает на другом подходе - введении официальных санкций в отношении компаний и финансовых учреждений, которые сотрудничают с Москвой. В этой связи дипломаты ЕС заявил,и что ожидают "горячих дискуссий" с США, какие инструменты по итогу нужно применять.

При этом газета Financial Times утверждает, что Трамп настаивает на европейских пошлинах против Китая с Индией. Президент США, по информации газеты, сегодня созвонится с главами стран "Большой семерки" и предложит им ввести такие тарифы в размере от 50 до 100%.

"США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они ударили по Индии и Китаю резким повышением тарифов за покупку российской нефти - в попытке заставить Москву начать мирные переговоры с Украиной, сообщили четыре человека, проинформированные о планах", - сообщает издание.

Ранее аналогичный призыв прозвучал от Трампа в адрес Евросоюза. Теперь он хочет того же не только от ключевых стран ЕС, но и от Британии, Японии и Канады.

"Мы ясно дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены на прекращение войны на своем собственном заднем дворе, они должны присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны", - сообщили американские собеседники.

При этом официальные лица ЕС говорят, что "введение таких высоких тарифов в отношении двух ключевых торговых партнеров будет затруднительным, учитывая экономические последствия и вероятные ответные меры со стороны Пекина" (о том, что Европа не намерена вводить пошлины против Китая и Индии писали и другие западные СМИ).

Евросоюз к тому же надеется заключить торговую сделку с Нью-Дели в течение нескольких недель. Поэтому Брюссель надеется убедить США в том, что он может добиться аналогичного давления на РФ с помощью других мер - ужесточения санкций против российских производителей энергоносителей и ускорение отказа стран ЕС от российских энергоносителей (которые покупают Венгрия и Словакия, в связи с чем еворочиновники просят Трампа надавить на эти страны, пишет газета).

Неясно также, согласится ли на такие пошлины против Индии с Китаем и Канада, которая сейчас пытается диверсифицировать свою экономику от США и развивает торговые отношения с указанными странами.

ЕС ранее обсуждал поэтапный отказ от российской нефти и газа к январю 2028 года, а запрет на краткосрочные контракты должен был вступить в силу со следующего года.

Мы уже анализировали, что требования Трампа к западным союзникам обложить высокими пошлины крупнейшие экономики Глобального юга может быть формой отказа от санкционных действий против России. Поскольку с высокой вероятностью крупнейшие страны Запада на такие пошлины не пойдут, опасаясь негативных последствий для своих экономик.

С другой стороны, как следует из заявлений американских официальных лиц, США намерены вытеснять российские энергоносители вне зависимости от того, согласится РФ на прекращение огня или нет.

Поэтому подобная глобальная торговая война тарифов, если она начнётся, никак не приблизит окончания войны в Украине. Скорее наоборот - разрыв торговых связей того же Китая и Запада может подтолкнуть Пекин на прямую военную поддержку России. Что резко поменяет расклад сил в Украине в пользу РФ.

Из США, к слову, в последние дни прозвучало сразу несколько заявлений о том, что они намерены вытеснить с мирового рынка российские энергоносители.

Так, министр энергетики США Кристофер Райт сказал, что Белый дом ставит своей целью свести поставки российского газа в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами. А министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон готов урегулировать торговые разногласия с Индией, как только она прекратит покупать российскую нефть.

Эти заявления прямо противоречат двум самым распространенным тезисам о стратегии Трампа в отношении России.

Первый тезис - Трамп намерен заключить сделку с Кремлем по миру в Украине, побудив Путина завершить войну, а взамен ему за это что-то дать. Второй - Трамп намерен "оттянуть" Россию от Китая.

Что касается первого тезиса, то, как видно из приведенных выше заявлений, вытеснение российских энергоносителей с европейского и с индийского рынка вообще никак не увязывается с войной в Украине. То есть - вне зависимости от того согласился ли Путин прекратить огонь или нет, Вашингтон обозначенную стратегию общемировой блокады российского энергоэкспорта намерен претворять в жизнь. По сути - это стратегия не сделки, а тотальной торговой войны США против РФ. А значит и основа для каких-либо серьёзных договоренностей между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Потому что главное, что мог бы дать в рамках сделки Трамп Путину - это отменить санкции США и надавить на Европу, чтоб она отменила свои ограничения (а значит и возобновила помимо прочего закупки российских энергоносителей). Но, как видим из заявлений Лютвика и Райта, в планы США это не входит.

Что касается Китая, то очевидно, что добиваясь вытеснения российских энергоносителей с европейского и индийского рынков американцы способствуют максимально сильному сближению Москвы с Пекином, так как для РФ КНР становится фактически безальтернативным покупателей главных экспортных товаров (если Вашингтону удастся их вытеснить с других рынков, что пока не факт). В то время как самый очевидный способ "оттянуть" Россию от Китая и восстановить отношения Запада с ней - это вернуть российские товары на западные рынки.

При таких вводных впору прогнозировать не "сделку" Путина с Трампом, а резкое усиление и ужесточение противостояния России и США. Причем, опять же, вне зависимости от того закончится ли война в Украине или нет.

Впрочем, есть вариант, что заявления "торгово-экономического" блока администрации Трампа не отражает мнения самого президента США, а является лишь результатом лоббистских усилий американских нефтегазовых компаний.

Также может быть, что это тактика давления Вашингтона на Москву. И, если сделка по завершению войны в Украине будет заключена, то и санкции, и прочие ограничения на российский экспорт будут сняты.

Ослабление санкций против Минска

Сегодня в Беларуси, а также западных регионах РФ начались крупнейшие учения "Запад-2025". По этому поводу Польша уже закрыла границы с Беларусью и перебросила к своим кордонам дополнительные войска. В РФ говорят, что учения странам Запада не угрожают.

Интересно, что накануне этих учений произошел очередной акт разрядки между Минском и Вашингтоном. В Беларусь к Лукашенко приехал спецпредставитель Трампа Джон Коул. Стороны договорились о возобновлении дипломатических отношений - с возобновлением работы в Минске американского посольства - а также о снятии санкций с авиакомпании "Белавиа".

Это уже не первый визит в Беларусь эмиссаров Трампа - но именно данный стал показательным, поскольку Штаты действительно сняли санкции с белорусских самолетов.

Что в свою очередь позволит РФ решить огромную проблему - закупать через "Белавиа" запчасти для "Боингов" уже российских авиакомпаний, отмечает издание "Грани".

Российский пассажирский авиапарк состоит, в том числе, и из самолётов "Боинг". И с тех пор, как на РФ были наложены санкции, российские авиакомпании не могут их полноценно обслуживать и ремонтировать. Приходится разбирать одни самолёты ради того, чтобы летали другие.

Теперь эта проблема может быть как минимум частично решена.

Издание допускает, что США также сняли с Беларуси и другие санкции или обсуждали это. Например, Лукашенко хотел бы вернуть на мировой рынок продукцию "Беларуськалия".