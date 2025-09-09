Министр обороны Украины Денис Шмыгаль на "Рамштайне" заявил, что Украине нужны дополнительные 10 систем Patriot, сообщает Радио Свобода.

Глава Минобороны также перечислил список инициатив, которые, по его словам, важны для Украины:

PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины), причем, как заявил министр, нужен четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений;

6 млрд долларов на производство дронов-перехватчиков для защиты экономики и гражданского населения, FPV, чтобы удерживать фронт, ударных дронов для продолжения давления на российское военное производство и военные цели;

60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для помощи Украине;

санкции и конфискация замороженных российских активов, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны.

30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") стартовало во вторник вечером в гибридном формате. В Лондоне собрались министр обороны Великобритании Джон Хили, его немецкий коллега Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль. Остальные представители приняли участие онлайн.

Ранее Шмыгаль сообщил, что прибыл в Лондон с командой ведомства и проведёт переговоры с партнёрами и представителями частных компаний.

Напомним, что в текущем году военная помощь Украине останется на уровне примерно $50 млрд. Соответствующие расчёты представил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Ранее мы писали, что Европа в этом году выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских активов.