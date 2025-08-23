В этом году военная помощь Украине не увеличится и составит около 50 миллиардов долларов. Такие расчеты привел глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передает Corriere Della Sera.

По его словам, с января текущего года в Украину поступили вооружения на сумму 33 миллиарда долларов.

"В 2024 году их стоимость достигла 50 миллиардов долларов. С 1 января 2025 года мы уже на 33 миллиардах, но к концу года мы выровняемся с предыдущей цифрой", - заявил Драгоне.

Отметим, что в этом году еще действуют пакеты помощи США, выделенные экс-президентом США Джо Байденом (они заканчиваются в августе).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявлял, что Штаты больше не будут давать оружие Украине бесплатно, однако готовы продавать его Европе для передачи Киеву.

На данный момент Европа выделила только полтора миллиарда долларов на такие закупки, заявил в том же интервью глава военного комитета НАТО.

Ранее Драгоне также заявлял, что в настоящее время НАТО не обсуждают вопрос о направлении военных контингентов в Украину для гарантий безопасности.

Война в Украине идет 1277-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.