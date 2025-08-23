В НАТО не обсуждают вопрос о направлении военных контингентов в Украину для гарантий безопасности. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете Corriere della Sera.

"Эти темы - часть международной политики и переговоров с Москвой. Но мы в НАТО абсолютно их не обсуждали, даже не упоминали", - сказал Драгоне.

По его словам, вопрос о миротворческих контингентах пока преждевременен.

"Мы знаем, что отдельные государства могли касаться этой темы, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, всё остается на начальной стадии", - сказал он.

При этом он отмечает, что нет никакой определенности ни по штатам, ни по вооружению, ни по правилам применения силы.

"Кто решит, нарушили ли соглашения украинцы или россияне? Кто составляет правила применения силы? Какую территорию нужно контролировать? Должны ли солдаты только следить или еще и защищать? С какими средствами? Ничего не определено. Я не знают, есть ли готовность выделить войска", - сказал Драгоне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас работают страны Запада, не будут вторым Будапештским меморандумом.

