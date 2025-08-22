Румыния не будет направлять войска на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом заявил премьер-министр страны Илие Боложан в эфире телеканала Antеna 1.

"В течение всех этих месяцев, как вы знаете, когда поднимался вопрос о предоставлении гарантий безопасности для достижения прочного мира в Украине, Румыния заявляла максимально четко: мы не будем посылать войска, мы не будем брать на себя никаких обязательств по возможному присутствию румынских войск на украинской территории", - сказал Боложан.

При этом он отметил, что Румыния готова предоставить НАТО свои военные базы для размещения американских истребителей F-35, передает Agerpres.

"Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, организуются совместные военные учения, поэтому это может быть, так сказать, вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", – заявил Боложан.

Ранее вариант размещения американских F-35 в Румынии в рамках гарантий обсуждала пресса, указывая, что это пожелание лидеров стран Европы. США таких намерений не подтверждали.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины, но заявил о готовности оказать "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.