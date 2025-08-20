Европа призывает президента США Дональда Трампа разместить самолёты в Румынии в рамках гарантий безопасности Украине.

Об этом сообщает газета The Times.

Как стало известно изданию, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают размещение американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения.

Напомним, в понедельник Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины, но заявил о готовности оказать "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.

Накануне в Белом доме заявили, что США будут обсуждать с РФ приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.

Между тем в Британии сообщили, что "коалиция желающих" собирается вводить в Украину силы обеспечения безопасности после прекращения огня.

В то же время Германия и Польша отказались вводить в Украину миротворцев после окончания войны.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.