Европа призвала Трампа разместить самолеты в Румынии для гарантий безопасности Украины - The Times
Европа призывает президента США Дональда Трампа разместить самолёты в Румынии в рамках гарантий безопасности Украине.
Об этом сообщает газета The Times.
Как стало известно изданию, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают размещение американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения.
Напомним, в понедельник Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины, но заявил о готовности оказать "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.
Накануне в Белом доме заявили, что США будут обсуждать с РФ приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.
Между тем в Британии сообщили, что "коалиция желающих" собирается вводить в Украину силы обеспечения безопасности после прекращения огня.
В то же время Германия и Польша отказались вводить в Украину миротворцев после окончания войны.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.