Офис генерального инспектора министерства обороны США, внутренний аудиторский и контролирующий орган ведомства, опубликовал отчет о выполнении программы PDA (Presidential Drawdown Authority - президентские полномочия по сокращению финансирования). Аудиторы выявили значительные нарушения при передаче Украине вооружений.

Эту программа помощи уже проверяли в 2023 году. Тогда нашли ошибки на 6,2 млрд долларов, связанные с неправильной методологией оценки стоимости оружия. Новый отчет от 13 августа выявил отсутствие должного контроля со стороны Пентагона своих расходов, использование в отчетах неподтвержденных сумм и сомнительные расходы.

Аудиторы проверили 80 траншей на 22,1 млрд долларов. Как оказалось из них 32 на сумму 5,7 млрд долларов не имели соответствующей подтверждающей документации и смет. Из этой суммы 1 млрд долларов определены как "сомнительные расходы". Кроме того, 0,9 млрд долларов не были использованы эффективно.

Например, на транспортировку оружия для Украины воздушные силы США в 2022-2023 году получили 657,7 млн долларов, из которых было возвращено 120 млн долларов. На 535,5 млн долларов аудиторы вообще не нашли документации и признали их "сомнительными расходами".

Установлено, что ведомства американского минобороны существенно завышали стоимость оборонных товаров и услуг, предоставленных Украине.

Причем нередко в Пентагоне просто не знали реальной стоимости оружия, которое передают Украине. При обсуждениях с сотрудниками департаментов оценивали его словечком "WAG" (сленговая фраза Wild-Ass Guess, которой в русском языке соответствует нецензурное "х@й знает")".

Отчеты об использовании средств с ошибками, неточностями и отсутствующей аргументацией предоставлялись Конгрессу.

Ранее Дональд Трамп обвинил предшественника Джо Байдена в воровстве налогов американцев через Украину.

А Илон Маск говорил, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву.