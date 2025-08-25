Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро.

Об этом сообщил министр финансов Ларс Клингбайль во время своего визита в Киев.

Как известно, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не может позволить себе прежние социальные выплаты внутри страны.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который также приехал сегодня в Киев, заявил, что в этом и следующем году они выделят более 8 млрд долл. на помощь Украине.

Ранее мы писали, что Европа в этом году выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских активов.

Война в Украине идет 1279-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

В последние дни Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о том, что он не готов идти на уступки России в переговорном процессе, соглашаясь максимум на остановку огня по линии фронта. В отдельном материале разбираем перспективы компромисса между Киевом и Москвой, в частности, согласие первого на сдачу территорий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.