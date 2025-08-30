Сегодня Государственный департамент США одобрил продажу Дании шести комплексов "Patriot" для нужд Вооруженных сил Украины. Общая сумма составила 8.5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) - подразделение Пентагона, занимающееся военным сотрудничеством и продажей вооружений иностранным государствам.

Как выяснилось, пакет включает шесть пусковых установок, радиолокационные станции, системы наведения и ракеты для "Patriot".

При этом отмечается, что продажа происходит в рамках новой программы по закупке американских вооружений для Украины, которая пришла на смену прямой военной поддержке со стороны Штатов. Сроки поставки этих комплексов не указываются.

Напомним, верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что производство и поставка новых комплексов Patriot для Украины займут у Европы примерно семь лет. От сроков поставки будет зависеть, сколько и как быстро своих комплексов европейцы смогут передать Украине, получив замену от США.

При этом СМИ пишут, что Россия модернизировала свое баллистическое оружие, из-за чего зенитно-ракетным комплексам Patriot теперь труднее перехватывать вражеские ракеты.