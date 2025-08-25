Украина намерена ежемесячно получать от союзников не менее миллиарда долларов на закупку американского оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

Объем необходимой поддержки от союзников украинский лидер назвал на встрече с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, которая прошла в Киеве.

При этом Зеленский также отметил, что свой вклад в гарантии безопасности страны может внести и Норвегия.

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил.

И мы сегодня говорили также о нашем производстве дронов, совместные возможности с партнерами, инвестиции сейчас могут помочь не только физически, но и принуждением России к завершению этой войны", - отметил Зеленский на брифинге.

Напомним, что на сегодняшний день страны НАТО вложили в программу закупки американского оружия для Украины 2 млрд долл.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессант заявил, что Соединенные Штаты продают оружие европейским странам с 10-процентной наценкой, а затем оно передается Украине.

Недавно в НАТО также заявили, что Германия закупит у США оборудование и боеприпасы для Украины на 500 тысяч долларов.