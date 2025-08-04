Вашингтон и союзники Североатлантического альянса вводят в действие новую схему военной поддержки Киева Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, "благодаря новому механизму страны-члены и партнёры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы".

Механизм PURL предполагает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, подтверждённых верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

Напомним, США и НАТО придумали схему, как европейские страны будут оплачить поставки американского оружия в Украину.

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