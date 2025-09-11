Палата представителей США выделила 400 миллионов долларов на производство оружия по программе Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Законопроект прошёл голосование с трудом: 231 конгрессмен проголосовал за, а против высказались 196.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Программа USAI предусматривает финансирование производства и закупку военной техники у оборонных предприятий. В соответствии с нею впоследствии эти вооружения могут передавать Киеву. Однако отправка в Украину произведённого оружия не происходит автоматически, а лишь по представлению министра обороны США. То есть Вашингтон может оставить это оружие в Америке.

Также Пентагон обязали отчитываться перед конгрессом, если будет решено отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную парламентом. Напомним, что такие случаи уже были не раз за последний год.

Одновременно палата представителей отклонила предложение трампистки Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины: против выступили и демократы, и республиканцы.

Ранее британское издание The Economist писало, что Украина стала потенциальным клиентом США, конкурирующим за ограниченное производство оружия.

Также сообщалось, что Германия анонсировала помощь Украине по 9 млрд евро в ближайшие два года.