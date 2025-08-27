Немецкий концерн Rheinmetall открыл крупнейший завод по производству боеприпасов в Европе. Новый завод открылся в Нижней Саксонии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, на церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус.

Завод, который выйдет на полную мощность к 2027 году, предположительно, будет производить до 350 тысяч снарядов калибра 155 мм в год, а также реактивную артиллерию с 2026 года.

При этом отмечается, что Rheinmetall также планирует строительство подобного завода в Украине.

Ранее мы писали о том, что власти стран Европы активно готовятся к войне, проводя перевооружение исторического масштаба. Для создания базы для ведения войны площадь оборонных заводов в Европе сейчас увеличивается в три раза быстрее, чем раньше.

Также в западных СМИ писали, что россияне движутся к увеличению производства беспилотников и стремятся производить более 6000 беспилотников "Шахед" каждый месяц.

