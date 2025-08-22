Российские паблики утверждают, что вычислили локацию производства украинских ракет "Фламинго". Якобы оно находится в Вишневом под Киевом.

Они заявляют, что идентифицировали предприятие по кадрам, опубликованным в прессе.

Достоверность этой локации не подтверждена (ряд украинских экспертов ставят под сомнение, что именно там было производство ракет). Но в пабликах среди военных ВСУ уже идут возмущения, что из-за пиара могли слить очередной секретный объект.

"Мы снова, еще не успели достроить завод, уже на весь мир рассказали и показали, как это будет выглядеть, куда будет лететь и так далее. Что очень странно в условиях современной войны, ведь противник всё это тщательно отслеживает и реагирует - сразу ищет производство и инструменты для противодействия", - написал представитель 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

При этом в украинских телеграм-каналах пишут, что пригласить журналистов на производство и опубликовать эти кадры решила сама компания-производитель в целях саморекламы, поскольку государство не торопилось заказывать ракеты. В связи с этим "компания и решила подтолкнуть государственные органы на подписание с ней многомиллионного контракта на поставки ракет". Для этого сделали фото ракеты, также дали СМИ видео ее запуска.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует зимой запустить массовое производство "Фламинго".

Напомним, что эта ракета выглядит очень похоже на британскую FP-5 Milanion.