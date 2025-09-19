Президент Польши поддержал размещение ядерного оружия Франции в своей стране
Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерных мощностей НАТО в своей стране.
Об этом он сказал в интервью французскому изданию LCI.
Отвечая на вопрос ведущего, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.
"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнёрство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", – сказал польский президент.
Ранее Навроцкий разрешил ввод в Польшу войск НАТО, а МИД призвал НАТО рассмотреть возможность перехвата российских дронов над Украиной.
Как мы также собщали, Навроцкий потребовал от правительства разъяснений после падения ракеты ПВО на жилой дом в ходе стрельбы по беспилотникам.
