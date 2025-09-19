Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерных мощностей НАТО в своей стране.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию LCI.

Отвечая на вопрос ведущего, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.

"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнёрство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", – сказал польский президент.

Ранее Навроцкий разрешил ввод в Польшу войск НАТО, а МИД призвал НАТО рассмотреть возможность перехвата российских дронов над Украиной.

Как мы также собщали, Навроцкий потребовал от правительства разъяснений после падения ракеты ПВО на жилой дом в ходе стрельбы по беспилотникам.

Война в Украине продолжается 1304-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе деревень Кондрашовки и Степной Новосёлки. Мониторинговые каналы также зафиксировали продвижение противника в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

