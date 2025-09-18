Сразу 30% граждан Польши намерены уехать за границу в случае начала войны с РФ.

Об этом свидетельствует исследование, проведённое местным изданием Super Express.

При этом в статье говориться, что эксперты ожидали худшего результата – что Польшу покинет до половины её жителей.

Ранее мы анализировали вступит ли Польша в войну с Россией после вторжения дронов на территорию республики.

Напомним, Киев и Варшава создадут совместную оперативную группу для защиты инфраструктуры от дроновых атак.

Война в Украине продолжается 1303-й день. Последние новости с ключевыми событиями 18 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в город Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечаются и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, что были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

