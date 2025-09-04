Почти 53% поляков считают, что Варшаве не следует поддерживать присоединение Киева к Североатлантическому военному альянсу.

Об этом пишет крупнейший польскоязычный новостной портал Onet со ссылкой на данные опроса местного исследовательского агентства IBRiS.

Согласно опросу, 33,5% респондентов поддержали линию на вступление Украины в НАТО. 52,7% выступили против, а 13,8% затруднились с ответом.

При этом позиции противников Украины в НАТО существенно усилились по сравнению с аналогичному исследованию, проведённому в августе 2023 года, когда их было 47,7%, а сторонников украинской евроатлантической интеграции – 40%.

Напомним, бывший президент Анджей Дуда обвинил Украину в попытках втянуть Польшу в войну с первых дней российского вторжения.

Война в Украине продолжается 1289-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 3 сентября войска РФ продвинулись на двух участках в Днепропетровской области: около посёлков Малиевки и Январского. Также обострилась ситуация под городом Купянском в Харьковской области. В ночь на среду противник нанёс по Украине массированный комбинированный удар дронами и ракетами, запустив более 500 БпЛА.

