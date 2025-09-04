В четверг, 4 сентября, в Украине идет 1289-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:17 Последствия ударов "Гераней" по Славянску публикует мэр города Вадим Лях.

По его словам, атакованы административные здания.

Ранее уже сообщалось о том, что россияне начали массово применять "Герани" вблизи линии фронта, экономя КАБ и ракеты.

07:57 Путин и Зеленский ещё не готовы к заключению мира, но скоро "что-то произойдёт".

Об этом Дональд Трамп заявил телеканалу CBS.

"Что-то произойдёт, но они ещё не готовы. Но что-то произойдёт. Мы это сделаем. Я думаю, мы со всем разберемся. Честно говоря, я думал, что российский вариант будет самым простым из тех, что я остановил, но, похоже, он немного сложнее других", - отметил Трамп.

07:49 Зеленский накануне сегодняшнего разговора с Трампом снова заявил, что не согласится на вывод ВСУ из Донбасса.

"Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство вблизи города с полутора миллионами жителей - Харькова. Он также захватит промышленный центр Днепр. Это откроет ему новые возможности", - заявил украинский президент в интервью французскому изданию Le Point.

07:39 В Одессе беспилотники ударили по складу, сгорел грузовой автомобиль.

Также местные телеграм-каналы показали видео сбитой "Герани" с детонацией на земле.