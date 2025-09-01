Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления на памятных мероприятиях по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны потребовал от Германии репараций.

Об этом сообщает RMF24.

"Чтобы построить партнерство, основанное на принципах правды и добрых отношений, мы должны решить вопрос о репарациях со стороны немецкого государства, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага. Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша как прифронтовое государство, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от немецкого государства", - заявил Навроцкий на площади Вестерплатте в Гданьске.

В 4:45 утра там начались торжественные мероприятия - со звука сирен воздушной тревоги.

Напомним, что выплаты репараций требует ПиС, которая поддерживает Навроцкого. В правительстве премьера Польши Дональда Туска (Гражданская платформа) говорили, что эта тема "закрыта". Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что "этот проект закрыт", поскольку в достижении его целей "нет ни шансов на успех, ни законного права".