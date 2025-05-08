Президент США Дональд Трамп вчера назначил 8 мая днем победы во Второй мировой войне. Он назвал это "80-й годовщиной победы союзных держав над национал-социализмом и фашизмом".

При этом он снова заявил о решающей роли США в этой победе.

"Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш сегодняшний мир выглядел бы совершенно иначе", - заявил Трамп, напоминая, что "более 250 000 американцев потеряли свои жизни в борьбе против нацистского режима".

Напомним, что боевые потери СССР в этой войне составили, по официальной версии, около 9 миллионов человек.

Отдельно Трамп упомянул планы завершить текущие войны.

"Я по-прежнему непоколебимо предан тому, чтобы положить конец многолетним бесконечным войнам и предотвратить новые человеческие жертвы. Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы закончим, и моим самым большим наследием будет наследие миротворца", - заявил он.

Вчера президент США заявил, что пришло время принятия решений по войне в Украине, хотя он "не рад этому".