Президент США Дональд Трамп сказал, что Россия была "определённо крупным фактором" в победе над фашизмом, но при этом снова заявил, что войну выиграли Соединенные Штаты.

Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на брифинге.

"У России большой день, кстати, они потеряли миллионы людей. И были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне. Победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас", - сказал президент США.

Также Трамп подписал прокламацию, в которой официально провозгласил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне.

В опубликованном Белом доме документе президент США заявляет, что без жертвы американских солдат "эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе".

Это не первое такое заявление Трампа о Второй мировой. В начале текущего месяца американский президент объявил 8 мая в США Днём победы во Второй мировой войне. При этом он заявил, что США "намного больше других стран" сделали для победы в этой войне.

Кто на самом деле внес главный вклад в победу, мы анализировали в отдельном материале.