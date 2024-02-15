Новое правительство Польши отказалось от еще одной темы своих предшественников (консервативной партии ПиС) - требовать от Германии репарации за Вторую мировую войну.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает местное издание Onet.

Сикорский сообщает, что "этот проект закрыт", поскольку в достижении его целей "нет ни шансов на успех, ни законного права".

"Германия признает, что у нее есть моральный долг перед Польшей. Мы стремимся к тому, чтобы это чувство вины нашло свое материальное выражение. Поскольку ПиС уже восемь лет ничего не решает, мы думаем, что теперь пусть Германия сама разберется, как восстановить моральный порядок, восстановить у поляков ощущение, что немцы сожалеют и хотят что-то с этим сделать", - заявил министр.

Вместо ФРГ в правительстве Туска предлагают потребовать репарации от РФ.

Сикорский отметил, что, согласно Потсдамскому договору (решавшему судьбу побежденой гитлеровской Германии - Ред.) Варшава должна была получить репарации от СССР, но Москва их не выплатила.

"Я хотел бы знать, почему правительство ПиС не попросило Россию, как правопреемницу Советского Союза, об этих репарациях", - заявил Сикорский.

Ранее западные СМИ писали, что репарационные облигации могли бы стать альтернативой прямому изъятию замороженных резервов РФ для компенсации ущерба, нанесенного Украине военным вторжением.

Мы также сообщали, что польский министр извинился за случай с рассыпанным украинским зерном во время блокады границы фермерами.