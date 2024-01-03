Только вступивший в должность новый президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от Великобритании возобновить переговоры о Фолклендских (Мальвинских) островах.

Об этом сообщает МИД Аргентины на своём сайте.

"Вопрос о Мальвинских островах: Аргентина подтверждает свои законные права на суверенитет", - сказано в заголовке сообщения.

Милей потребовал от Лондона вернуться к вопросу о принадлежности Мальвинских/Фолклендских островов, чтобы в итоге вернуть их Аргентине, сообщает МИД.

Согласно представленной информации, Лондон совершил "силовой акт в мирное время", который противоречил международному праву и позиции Буэнос-Айреса.

"3 января 1833 года Соединенное Королевство насильственно оккупировало Мальвинские острова, территорию, на которой Аргентина осуществляла свои права суверенитета с первых дней существования в качестве независимого государства. Правительство Аргентины ещё раз выражает готовность возобновить двусторонние переговоры, чтобы найти решение этого спора о суверенитете, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН", - заявило министерство.

Напомним, тогда, в 1982-м году, за острова началась война, в которой победу одержала Великобритания и закрепила Фолкленды за собой.

Ранее Daily Express писала, что Великобритания не будет обсуждать с Милеем статус Фолклендских островов.

Мы также сообщали, что Хавьер Милей предложил Зеленскому провести саммит по Украине с участием стран Латинской Америки.