У советника нового президента Аргентины Хавьера Милея Сантьяго Капуто увидели татуировки на русском языке в тюремном стиле.

Об этом пишет портал Noticias.

"Особенностью Капуто является то, что его тело покрыто русскими татуировками, которые он взял из книги, подаренной ему другом", - говорится в материале.

В публикации отмечается, что советник президента "мало спит, много курит и любит мотоциклы".

Как пишет издание, эскизы своих татуировок Капуто нашел в книге Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia. Аргентинские пользователи соцсети X (ранее Twitter) уже опубликовали фото советника президента Аргентины, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь".

Отметим, что в надписи татуировки допущены ошибки. В частности, слово "блажь" выбито без буквы "Ь".

Напомним, 10 декабря Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. На его инаугурации побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что на инаугурации президента Аргентины произошел неприятный инцидент. В ехавшего в открытой машине нового главу государства мужчина бросил бутылку, которая лишь чудом не попала в Милея.