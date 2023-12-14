"Хата, дача и сберкнижка". У советника нового президента Аргентины есть тюремные тату на русском языке. Фото
У советника нового президента Аргентины Хавьера Милея Сантьяго Капуто увидели татуировки на русском языке в тюремном стиле.
Об этом пишет портал Noticias.
"Особенностью Капуто является то, что его тело покрыто русскими татуировками, которые он взял из книги, подаренной ему другом", - говорится в материале.
В публикации отмечается, что советник президента "мало спит, много курит и любит мотоциклы".
Как пишет издание, эскизы своих татуировок Капуто нашел в книге Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia. Аргентинские пользователи соцсети X (ранее Twitter) уже опубликовали фото советника президента Аргентины, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь".
Отметим, что в надписи татуировки допущены ошибки. В частности, слово "блажь" выбито без буквы "Ь".
Напомним, 10 декабря Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. На его инаугурации побывал президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что на инаугурации президента Аргентины произошел неприятный инцидент. В ехавшего в открытой машине нового главу государства мужчина бросил бутылку, которая лишь чудом не попала в Милея.