Хавьер Милей во время торжественной церемонии в здании конгресса в Буэнос-Айресе вступил в должность президента Аргентины. Покидающий пост главы государства Альберто Фернандес пожал преемнику руку и поздравил с началом президентства.

Трансляцию инаугурации вели телеканалы Аргентины.

Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам.

"Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины", - сказал он перед сенаторами и депутатами. Сторонники Милея в зале приветствовали его возгласами: "Свобода, свобода, свобода".

Присягу принесла и вице-президент Виктория Вильяруэль.

При этом у конгресса собралось много сторонников нового президента, некоторые занимали места еще с ночи.

В сети появились кадры общения Владимира Зеленского с Милеем на инаугурации.

Впервые в истории Аргентины на пост президента выбран экономист. Аргентина переживает затяжной масштабный экономический кризис. По оценкам аналитиков, инфляция в стране в 2023 году составит 185%, что является одним из самых высоких показателей в регионе, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, а бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

Милей планирует резко снизить расходы госсектора, провести налоговые реформы и масштабную приватизацию, снять значительную часть ограничений на внешнюю торговлю, существенно облегчив импорт, перевести страну на доллары, "обнулить" участие государства в проектах по строительству инфраструктуры, так как в бюджете на это нет средств.

После выборов в ноябре мы подробно рассказывали, кто такой Милей и что означает его приход к власти для мира и Украины.

Также мы сообщали, что Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию нового президента.