В сети появилось видео инцидента, который произошел на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. В ехавшего в открытой машине нового главу государства мужчина бросил бутылку.

На кадрах можно заметить, что бутылка лишь чудом не попала в президента Аргентины, но задела одного из охранников, которые шли рядом с машиной.

Местные СМИ пишут, что на напавшего выписали ордер на арест.

Напомним, на инаугурации президента Аргентины присутствовал Владимир Зеленский. Во время торжественной церемонии в здании конгресса в Буэнос-Айресе Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Покидающий пост главы государства Альберто Фернандес пожал преемнику руку и поздравил с началом президентства.

Ранее в телефонном разговоре Милей пригласил Зеленского в Аргентину, где предложил провести саммит латиноамериканских стран по войне в Украине. В свою очередь президент Украины по итогам разговора сообщил, что поблагодарил Милея за его "четкую позицию".

Мы подробно рассказывали, кто такой Хавьер Милей и что означает его приход к власти для мира и Украины.