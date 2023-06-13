Во вторник, 13 июня, в Киеве активисты напали на Тараса Черновола.

По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову.

Черновола облили мочой, зеленкой после чего бросили в мусорный бак.

Сам Черновол говорит, что данная акция это "заказ" Офиса президента за критику власти.

На данный момент Черновол стоит возле своего дома в ожидании сотрудников полиции, которых он вызвал по факту нападения.

Активисты разошлись.

В конце мая Черновол опубликовал скриншот из интервью Михайловой "5 каналу" и возмутился тем, что туда приглашают "зеленых и псевдоолигархических шмар" (то есть, получается, он считает, что Михайлова "работает" на Офис президента).

После этого политолога начали критиковать в соцсетях за то, что он оскорбил вдову погибшего Героя Украины. Ответила ему и сама Михайлова, которая обвинила Черновола в работе на Януковича и Порошенко и назвала его "позором своего отца" - опровергнув также и сотрудничество с Банковой.

После этого экс-нардеп выпустил пост, где заявил, что оскорбление не касалось Михайловой.

"Именно Михайлову я здесь не оскорбляю. Мне это и не интересно – я пишу о тенденциях. Оскорбительное слово относится к следующей теме о свободе слова. И речь там о завсегдатаях властного телемарафона", - объяснял он.

Тем не менее, сторонников Михайловой такое объяснение не удовлетворило, и они атаковали Черновола сегодня утром.

Ранее мы писали о том, что в марте под Бахмутом погиб Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.