Новый президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал радикальный указ о дерегулировании экономики.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Декрет вводит около 300 мер, в частности, либерализует рынок аренды жилья, таможенного оформления экспорта, собственности на землю, розничной торговли продуктами питания.

Также меняются правила авиаперевозок, здравоохранения, фармацевтики и туристического сектора с целью стимулирования конкуренции.

Кроме того, декрет сокращает выходные пособия для сотрудников, продлевает испытательный срок для новых работников и позволяет приватизацию государственных компаний.

"Сегодня мы делаем первый шаг, чтобы положить конец модели упадка Аргентины. Я подписал чрезвычайный указ, чтобы начать разрушать репрессивную институциональную и правовую систему, которая разрушила нашу страну", - заявил Милей.

Между тем в Буэнос-Айресе люди вышли на протест против отмены ограничений на продажу земли иностранцам. Они скандируют: "Родина не продается!"

Также недовольны бюджетники, многие из которых потеряли работу из-за сокращения госбюджета.

Напомним, 10 декабря Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. На его инаугурации побывал президент Украины Владимир Зеленский. В своей первой речи в качестве главы государства Милей охарактеризовал ситуацию в Аргентине как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.

За резкий стиль 53-летнего Милея сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом и бывшим лидером Бразилии Жаиром Болсонару.

После победы Хавьера Милея его старший экономический советник заявила, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года, потому что сотрудничество с США экономически выгоднее.

Мы анализировали в отдельном материале, что означает приход к власти "аргентинского Трампа" для мира и Украины.