Инцидент с беспилотниками в небе Польши 10 сентября вновь актуализировал тему возможной войны поляков с РФ.

Эта тема далеко не новая. Ещё с начала 2024 года в польских СМИ стали появляться публикации о том, что многие состоятельные поляки переезжают или вывозят свои семьи в страны Западной Европы из-за ожидания скорой войны с Россией.

Это не было удивительным: уже который год западные СМИ постоянно пишут об угрозе нападения на Польшу со стороны РФ. Москва же его подготовку отрицает.

При этом в России регулярно заявляют, что сама Польша строит планы ввести войска в западную Украину, что категорически отрицает Варшава, утверждая, что она не намерена вводить войска даже после завершения войны.

Отметим, что оба приведенных выше тезиса действительно выглядят нелогичными.

Во-первых, России сейчас, когда почти вся ее армия воюет в Украине, точно не выгодно открытие ещё одного фронта.

Во-вторых, самим полякам война тем более не нужна. Польша сейчас - одна из самых быстро развивающихся стран ЕС, лидер по экономическому росту Европы. Украинцы, которые ведут бизнес в разных государствах Евросоюза, отмечают, что Польша на несколько голов выше западноевропейских стран по своим подходам к экономической политике. И возможно, уже недалек тот день, когда именно Польша, а не Германия, станет локомотивом ЕС. Обнулять такие блестящие перспективы из-за втягивания в войну с РФ Варшаве, понятное дело, нет никакого смысла, да и просто разговоры о грядущей войне вредят польской экономике. Кроме того, за последние годы у всех уже была возможность неоднократно убедиться, что поляки относятся к Украине и украинцам, мягко говоря, неоднозначно, не сильно горя желанием воевать за Украину. Так, недавно экс-президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Киев хотел с первых дней вторжения втянуть Польшу в войну, но Варшава не согласилась.

Тем не менее тема вступления Польши в войну муссируется постоянно. И после истории с дронами ее обсуждение только усилилось.

В связи с этим можно вспомнить одну из конспирологических теорий о том, что западная партия войны стремится подключить к войне с РФ на стороне Украины отдельные европейские страны, но как бы вне рамок НАТО, чтобы это не выглядело войной Альянса с Россией. Подобные идеи ещё в прошлом году продвигал президент Франции Эмманюэль Макрон. Логика здесь такая: в войне на истощение с РФ Украина постепенно проигрывает из-за того, что ее ресурсы уступают российским даже с учетом западной помощи. Поэтому, чтобы изменить баланс не в пользу России, нужно вступление в войну на стороне Украины как минимум ещё одной страны. Из всех возможных кандидатов на эту роль Польша наиболее подходящая. Она граничит с РФ, обладает сильной армией с высоким боевым духом, большим мобилизационным потенциалом, ее общество настроено патриотично.

Но существуют две проблемы.

Первая: поляки готовы воевать за свою страну, но совершенно не хотят воевать за Украину. Поэтому побудить вступить их в войну против РФ на стороне Киева по собственной инициативе - задача практически нерешаемая.

Вторая: против планов вступления в войну какой-либо страны НАТО категорически выступают США, которые полагают, что это резко увеличит риск ядерной войны между Россией и всем Альянсом. Потому что даже просто отправка войск члена НАТО в Украину, не говоря уже об атаке российской территории, может вызвать ядерный ответ РФ. Такая позиция была у Вашингтона и во времена Джо Байдена, а при Дональде Трампе она только ужесточилась.

Поэтому вступление в войну Польши возможно только в одном случае: если на нее нападет сама Россия. Причем нападет не в виде отправки дронов, вторжение которых можно списать на работу РЭБ, или же диверсий, которые непонятно кто совершил, а в намного более открытой и очевидной форме.

Впрочем, даже инцидент с дронами западная партия войны уже использует для продвижения темы введения бесполетной зоны над западной Украиной и для попыток остановки диалога Трампа с Путиным. Что само по себе может привести к эскалации.

Но чтобы Польша вступила в войну, Россия должна дать куда более серьёзные поводы.

По описанным выше причинам со стороны Москвы провоцирование Варшавы на вступление в войну выглядит полным безумием, так как это резко ухудшит для РФ баланс сил на фронте и поставит ребром вопрос, чем и кем защитить Калининград. Переброска войск туда будет проблематична, а значит, поляки могут взять город в короткие сроки. Остановить их наступление можно будет, только применив ядерное оружие.

Кроме того, в случае очевидного нападения РФ на Польшу может вступить в силу 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне. И хотя многие к ней сейчас относятся скептически, нельзя исключать, что НАТО вступится всеми силами и начнётся война РФ с Альянсом, в которой россияне могут воевать на равных только, опять же, применив ядерное оружие с риском взаимного уничтожения.

То есть с точки зрения логики никакого смысла самим втягивать Польшу в конфликт для россиян нет, если только в Кремле не решили подвести дело к ядерной войне в Европе.

Поэтому многие не верят, что российские дроны залетели в Польшу преднамеренно, а не были отклонены от маршрута украинским РЭБ - настолько подобный инцидент не выгоден РФ, зато выгоден ее противникам.

Однако российские ура-патриотичные телеграм-каналы уже настойчиво пишут, что России нужно поднять ставки в игре с Западом, чтобы показать, что война может прийти и на их территорию. Цель таких действий, по их мнению, - побудить европейцев прекратить поддержку Украины и надавить на Киев, чтобы тот принял российские условия мира.

Однако очевидно, что такая логика не сработает. Поляки, даже если и захотят, не смогут заставить Киев что-то делать. Нет у них таких рычагов. Франция, Германия и Великобритания на украинские власти давить не будут - им выгодны действия РФ против Польши, поскольку это создаст условия для вступления Варшавы в войну, из-за военных рисков ослабеет польская экономика (которая для них является опасным конкурентом), резко повысится вероятность полного разрыва отношений Владимира Путина и Дональда Трампа, а также обнулятся любые перспективы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, с большой долей вероятности удары РФ по Польше вызовут там желание не побыстрее помириться с Москвой, а отомстить.

Более того, само по себе нагнетание темы военной угрозы Европе со стороны России приведет не к уменьшению поддержки Украины, а к ее увеличению, так как в ЕС популярен тезис о выгоде затягивания войны в Украине: ведь если она закончится, то РФ нападет на Европу. Также российская угроза - главный аргумент для увеличения европейских военных расходов пусть даже за счет сокращения расходов социальных. Поэтому, повторимся, поддерживать эту тему самой Москве нет никакого смысла.

Тем не менее тему начинают продвигать в РФ, что накладывается на уже давно обсуждаемую в Москве идею организации Карибского кризиса-2.0, чтобы подвести дело к грани ядерной войны и затем выдвинуть ультиматум Западу.

Другой вопрос, что Кремль может на всю эту риторику не клюнуть, учитывая вполне очевидные негативные для РФ последствия и риски.

Но работа в данном направлении активно ведется. Причем, как видим, не только на Западе и в Киеве, но и в самой России.

А в ситуации, когда с разных сторон есть силы, заинтересованные в эскалации, ее риск значительно повышается. Причем она может быть поэтапной: например, в ответ на вторжение российских дронов в Калининградскую область залетят дроны польские. Россия не оставит это без ответа. Поляки ответят в свою очередь. Скажем, согласятся создать бесполетную зону над западной Украиной или же заблокируют судоходство в российские порты на Балтийском море, на что уже намекает глава МИД Польши Радослав Сикорский и что прокомментировал Дмитрий Медведев. И дело постепенно подойдет уже к прямому военному столкновению.

Поэтому раскручивать спираль эскалации крайне опасно для всех сторон. Но гарантировано не допустить этого можно только одним образом: остановить войну в Украине.